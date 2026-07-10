Глава ФМБА рассказала об использовании ИИ в регенеративной медицине Скворцова: развитие регенеративной медицины связано с цифровыми технологиями

Москва10 июл Вести.Развитие регенеративной медицины неотъемлемо связано с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом (ИИ), рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью ИС "Вести".

Безусловно, развитие регенеративной медицины связано и с цифровыми технологиями, и с искусственным интеллектом. Многие процессы можно просчитывать заранее и прогнозировать риски объяснила Скворцова

Глава ФМБА отметила, что в регенеративной медицине применяется множество технологий, позволяющих организму восстанавливать поврежденные ткани с помощь естественных процессов. Среди них лекарственные препараты, клеточные продукты, а также эквиваленты органов и тканей на основе 3D-моделирования.

Ранее Вероника Скворцова отмечала, что мощным стимулом для развития регенеративной медицины стала авария на Чернобыльской АЭС.