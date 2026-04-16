Первый отечественный телетрап прошел зимние испытания и готовится к доработке Ростех: первый отечественный телетрап усовершенствуют по итогам зимних испытаний

Москва16 апр Вести.Первый отечественный телетрап, разработанный холдингом "Высокоточные комплексы", прошел комплекс зимних испытаний и подтвердил заявленные характеристики.

Как уточнили в пресс-службе госкорпорации "Ростех", сейчас в опытный образец вносятся доработки, направленные на улучшение конструкции и повышение надежности. После завершения модернизации изделие будет направлено на сертификацию, затем планируется переход к серийному производству.

Современный телетрап представляет собой не просто посадочный рукав, а сложный инфраструктурный комплекс с автоматизированным управлением и интеграцией в цифровые системы аэропорта. Его испытания проводятся в максимально жестких условиях, включая эксплуатацию при низких температурах и обледенении, чтобы адаптировать конструкцию к реальным сценариям работы.

В госкорпорации напомнили, что разработка рассчитана на использование в экстремальном климатическом диапазоне – от −50 до +50 °C. Конструкция включает специальные элементы гидравлики и резинотехнические детали, обеспечивающие устойчивость к осадкам и обледенению. Телетрап способен изменять высоту, длину и конфигурацию при стыковке с воздушными судами, что делает его совместимым с самолетами всех классов – от региональных до дальнемагистральных.