В Хабаровске запустили линию печати плат для БПЛА

На Дальнем Востоке запустили первую линию печати плат для БПЛА В Хабаровске запустили линию печати плат для БПЛА

Москва1 мая Вести.В Хабаровске наладили производство печати плат для беспилотных летательных аппаратов, сообщает ИС "Вести". Дальневосточные дроны являются на 80% импортозамещенными, при этом ранее платы печатали по заказу за рубежом.

По словам гендиректора предприятия "Аэро-Хит" Виктора Яценко, в РФ есть необходимость наладки собственного производства.

Это вопрос суверенитета. Представьте, когда мы передаем чертеж платы, то хороший специалист может определить, где будет применяться, какая методика наших инженерных изысканий. Наша задача, чтобы нашу разработку держать в России сказал он

На предприятии предусмотрено собственное инженерное бюро, которое пишет программы, по которым робот собирает микросхемы.

Ранее в концерне "Алмаз-Антей" сообщили о создании первой системы контроля над полетами гражданских беспилотников.