"Геоскан" с отечественным ДВС стал первым серийным БПЛА в списке Минпромторга

Первый серийный БПЛА с российским двигателем внесли в реестр Минпромторга "Геоскан" с отечественным ДВС стал первым серийным БПЛА в списке Минпромторга

Москва29 июн Вести.Первый серийный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа "Геоскан 701", оснащенный полностью отечественным двигателем внутреннего сгорания (ДВС), официально включен в реестр российской промпродукции Министерства промышленности и торговли, сообщает ТАСС.

Согласно результатам экспертизы, комплекс "Геоскан 701" продемонстрировал высокий уровень локализации, набрав 1600 баллов.

По состоянию на июнь 2026 года, это первый подобный серийный дрон с российским двигателем и закрепленный в ведомственном реестре.

В компании подчеркнули, что технические характеристики нового двигателя не уступают зарубежным аналогам.

Генеральный директор "Геоскана" Алексей Юрецкий подчеркнул важность применения отечественных компонентов и их интеграции в существующие продукты без снижения эксплуатационных характеристик. Он отметил, что компания последовательно работает с российскими разработчиками, начиная от формирования требований и заканчивая испытаниями опытных образцов. По его словам, кооперация с Тюльганским электромеханическим заводом (ТЭМЗ) в создании двигателя позволила на порядок повысить уровень локализации "Геоскана 701", не уступив при этом в летно-технических параметрах.

Главный конструктор ТЭМЗ Александр Колесников заявил, что развитие беспилотных авиационных систем (БАС) во многом определяется задачей локализации ключевых компонентов.

Сотрудничество с "Геосканом" позволило выстроить эффективную кооперацию, ускорить разработку ... и в итоге создать серийный конкурентоспособный двигатель внутреннего сгорания констатировал инженер

"Геоскан 701" - беспилотная авиасистема повышенной производительности для долговременной работы в крупных и труднодоступных местах. Судно может находиться в воздухе до 10 часов и преодолевать маршруты до 1 тысячи километров со скоростью 80-120 километров в час. БПЛА устойчив к температурам от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.

Ранее стало известно, что российский производитель беспилотников "Геоскан" может стать лидером на международном рынке.