Эксперт рассказал о ключевой задаче в разработке отечественных БПЛА Эксперт Чадаев назвал ключевую задачу в разработке отечественных БПЛА

Москва23 мая Вести.Ключевая задача при разработке беспилотных летательных аппаратов – это создание хорошей наземной инфраструктуры. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

По словам эксперта, создание самого дрона-перехватчика – лишь малая часть работы.

Надо понимать, что сделать шустрый дрончик – это 10% задачи. Самое главное – это наземная инфраструктура, которая обеспечивает ему возможность, собственно, догнать и попасть заявил Чадаев

Ранее сообщалось, что инженеры российской компании "Лаборатория Гагаринг" на базе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) представили технологическое решение, позволяющее вдвое увеличить дистанцию боевого применения автономных аппаратов.