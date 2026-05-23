Москва23 маяВести.Ключевая задача при разработке беспилотных летательных аппаратов – это создание хорошей наземной инфраструктуры. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил генеральный директор Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, создание самого дрона-перехватчика – лишь малая часть работы.
Надо понимать, что сделать шустрый дрончик – это 10% задачи. Самое главное – это наземная инфраструктура, которая обеспечивает ему возможность, собственно, догнать и попастьзаявил Чадаев
Ранее сообщалось, что инженеры российской компании "Лаборатория Гагаринг" на базе Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) представили технологическое решение, позволяющее вдвое увеличить дистанцию боевого применения автономных аппаратов.