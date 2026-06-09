Сахалинское предприятие будет производить 5 тысяч дронов в месяц для нужд СВО

На Сахалине наладят выпуск 5 тысяч беспилотников в месяц для нужд СВО Сахалинское предприятие будет производить 5 тысяч дронов в месяц для нужд СВО

Москва9 июн Вести.На Сахалине будут производить 5 тысяч беспилотников в месяц для нужд специальной военной операции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Предприятие за лето планирует произвести 8 тысяч дронов. После запуска сборочного конвейера мощность вырастет до 5 тысяч аппаратов ежемесячно.

После ввода в эксплуатацию сборочного конвейера мощность производственной линии составит 5 тыс. беспилотников в месяц цитирует Юрия Трутнева агентство ТАСС

На предприятии уже работают 17 ветеранов СВО. Для расширения производства будет создано еще 50 рабочих мест.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в зону боевых действий уже передано свыше 7 200 единиц техники. Волонтеры проекта "Сопричастность" доставили военнослужащим более 1 тысячи тонн гуманитарного груза.

В 2026 году в регионе открыли предприятие по разработке и серийному выпуску дронов марки "Велес" по гособоронзаказу. По словам Трутнева, ответы на угрозы с воздуха придется искать в динамике, каждый раз отвечая на действия противника, поскольку универсального решения, которое можно применить раз и навсегда, не существует.