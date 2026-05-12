Бойцы СВО создают уникальные аппараты из трофейных дронов В полевой лаборатории БПЛА бойцы создают аппараты из трофейных дронов

Москва12 мая Вести.В лаборатории службы БПЛА ежедневно переделывают и усовершенствуют порядка 50 захваченных аппаратов. Об этом рассказали ИС "Вести" бойцы 1194-го мотострелкового полка группировки войск "Юг".

Ежедневно в полевую мастерскую привозят 15 ящиков сбитых вражеских беспилотников.

Чтобы собрать пять-десять дронов, нам нужно перемолотить порядка пятидесяти украинских дронов. Мы забираем у них моторы, если они нормальные, забираем полетный контроллер, камеру и видеопередатчик сообщил командир взвода в службе БПЛА 1194-го мотострелкового полка 4 отдельной мотострелковой бригады "Юга" с позывным Турист

Недостающие или сломанные элементы печатают на месте. Разрабатывают изделия, которых не купить в магазине. Инженер с позывным Фрегат работает над уникальной моделью крепежа.

Это крепеж на ПВХ-2 для оптоволоконной десятикилометровой катушки. Мы разработали… Уменьшенный диаметр, поэтому такое не найти — это индивидуальное изделие демонстрирует изобретение Фрегат

На гражданке он строил корабли, работал промышленным альпинистом, но раскрылся как большой профессионал на фронте. Его позывной теперь значится на разработанном им же корпусе боеприпаса.

Это 450-граммовое фугасное устройство с возможностью сброса с Mavic. Ставится ударно-дистанционный запал либо накольник от выстрела осколочного гранатомета, начиняется пластидом и сбрасывается… Устройство подходит под сброс с легких птиц объясняет он

Каждый дрон здесь на фронте - штучный товар. Под конкретную задачу - свои частоты и начинка. В этой же лаборатории обучают пилотированию: после симуляторов, практики на полигоне и сдачи зачетов. Благодаря лаборатории службы БПЛА таких вылетов в день не менее пятидесяти.