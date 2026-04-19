Рота БПЛА "Южной" группировки войск за год уничтожила более 2 тысяч целей

Москва19 апр Вести.За год рота систем БПЛА отдельного разведывательного батальона "Южной" группировки войск ВС РФ поразила более двух тысяч целей. Об этом сообщил командир с позывным Савва.

Среди уничтоженных объектов противника — системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиолокационные станции (РЛС) и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Поразили больше двух тысяч целей. И не просто целей — это я считаю без блиндажей, укрепов, а непосредственно таких целей, как автомобили, боевые бронемашины, танки, средства БПЛА, антенны БПЛА, РЭБ, РЛС, РСЗО перечислил командир

Савва в армии с 18 лет. Незадолго до начала СВО у него закончился контракт, и он пошел служить в другое силовое ведомство. Но в 2022 году вернулся в свое родное подразделение

Нынешняя рота беспилотных систем в самом начале СВО начиналась с группы из трех человек, которая появилась в инициативном порядке. FPV-дроны бойцы подразделения начали применять одними из первых на фронте, в самом начале 2023 года, когда в зоне СВО они были большой редкостью.