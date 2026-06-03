Мантуров: предприятия РФ могут ежедневно производить свыше 15 тыс. FPV-дронов Мантуров рассказал об увеличении производства FPV-дронов в России

Москва3 июн Вести.Российские предприятия увеличили готовность к выпуску FPV-дронов и сейчас могут обеспечивать поставку свыше 15 тысяч FPV-дронов ежедневно. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В интервью газете "Коммерсант" он отметил, что специальная военная операция (СВО) закрепила статус беспилотников как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий.

Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц заявил Мантуров

Он также подчеркнул, что дроны из вспомогательного средства разведки эволюционировали в самостоятельную ударную силу.

Ранее Мантуров заявил, что Россия активно применяет лазерные технологии в сфере вооружения и военной техники. По его словам, подобные технологии используются в том числе для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников.