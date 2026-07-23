Гендир Долгов: в 2026 году хозяйственные задачи будут решать с помощью дронов Гендир Долгов рассказал, как изменится жизнь в 2026 году благодаря дронам

Москва23 июл Вести.В 2026-2027 годах большинство хозяйственных задач можно решать с помощью дронов. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ярославской области" (НПЦ БАС ЯО) Иван Долгов.

Эксперт отметил, что для этого создается уникальная технологическая, производственная и исследовательская инфраструктура, которая ляжет в основу решения целого комплекса задач, включая производство отечественных двигателей. Только в прошлом году было обучено свыше 100 специалистов, планирующих в дальнейшем применять беспилотные системы в своей работе.

Тут как езда на велосипеде: ты один раз сел, поехал, у тебя хорошо это получилось, дальше ты в своей жизни начинаешь применять те или иные беспилотники для решения своих задач. В том году мы обучили более 150 человек по федеральной квоте из самых разных органов власти. Будем исходить из того, что уже в 2026 и 2027 годах они свои задачи будут решать и уже решают с помощью беспилотных систем. Но 100% мы переходим на такой этап, когда большая часть хозяйственных задач не смогут решаться без беспилотника, без дрона – это агросектор, мониторинг, использование водных ресурсов, мониторинг различных электросетей, газопроводов пояснил Долгов

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