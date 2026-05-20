Москва20 маяВести.Российские военные создают специальные "коридоры" для применения беспилотников через серую зону на линии соприкосновения. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, речь идет о маршрутах через спорные территории, где российские дроны получают преимущество в воздушном пространстве. Для этого небольшие группы военных создают передовые позиции для запуска и управления БПЛА.
Как пишет Forbes, такие позиции используются для разведки, корректировки артиллерийских ударов и поиска украинских пунктов управления беспилотниками.
Также сообщается, что российские дроны применяются для перехвата БПЛА ВСУ. В качестве примера издание приводит районы вокруг Константиновки, где подобная тактика, по его данным, поддерживает продвижение российских подразделений.