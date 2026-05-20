Forbes: РФ создает "коридоры" для дронов через серую зону

Москва20 мая Вести.Российские военные создают специальные "коридоры" для применения беспилотников через серую зону на линии соприкосновения. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, речь идет о маршрутах через спорные территории, где российские дроны получают преимущество в воздушном пространстве. Для этого небольшие группы военных создают передовые позиции для запуска и управления БПЛА.

Как пишет Forbes, такие позиции используются для разведки, корректировки артиллерийских ударов и поиска украинских пунктов управления беспилотниками.

Также сообщается, что российские дроны применяются для перехвата БПЛА ВСУ. В качестве примера издание приводит районы вокруг Константиновки, где подобная тактика, по его данным, поддерживает продвижение российских подразделений.