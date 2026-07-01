Москва1 июл Вести.Минобороны России продемонстрировало кадры применения новейших дальнобойных ударных дронов самолетного типа БМ-70 военнослужащими группировки войск "Центр".

В сообщении ведомства уточняется, что беспилотники активно применяются для поражения целей, расположенных на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Начало активного применения группировкой войск "Центр" ударных дронов БМ-70 позволяет существенно расширить зону поражения и наносить противнику серьезный ущерб без задействования авиации и ракетных войск сказано в заявлении МО РФ

Там отметили, что БМ-70 обладает увеличенной дальностью полета, оснащен мощной боевой частью, помехозащищенными каналами управления и автономной системой наведения. Кроме того, он способен выполнять задачи днем и ночью.

Операторы уже используют новые беспилотники на добропольском и днепропетровском направлениях.

Ранее в МО РФ показали кадры работы многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Экипажи ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Сумской областях.