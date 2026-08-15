Дроновод ВС РФ рассказал об отличии БПЛА БМ-70 от "Гераней" Дроновод ВС РФ объяснил разницу между "Геранями" и схожим БМ-70

Москва15 авг Вести.При запуске БПЛА "Герань" упор делается на массовость их применения, а не на точность. В отличие от них, БМ-70 контролируется оператором вплоть до момента удара по цели, рассказал ИС "Вести" начальник расчета БПЛА с позывным Мираж.

Отличие у нее (БМ-70 - прим. ред.) – боеприпас меньше, зато более точно… "Герань", она берет нахрапом, берет количеством, даже если ее запустил, она полетела, у нее разброс может быть… от полутора до двух километров, если ее вообще не заглушат. Эта [БМ-70] же будет до последнего вестись рассказал Мираж

Ранее кадры применения БМ-70 показало Минобороны РФ. Там уточнили, что дроны применяются для поражения целей, расположенных на значительном удалении от линии фронта.