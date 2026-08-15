"На полном газу": дроновод ВС РФ рассказал, как лучше всего заходить на цель

Дроноводы ВС РФ раскрыли секрет успешного захода на цель "На полном газу": дроновод ВС РФ рассказал, как лучше всего заходить на цель

Москва15 авг Вести.При управлении БПЛА лучше всего заходить на цель на полном газу, поскольку даже в случае потери управления, дрон продолжит лететь по заданному маршруту. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник расчета БПЛА с позывным Мираж.

Он подчеркнул, что даже после потери видеосигнала и управления дроном при полете на полном ходу он сохранит устойчивость.

В боевой работе было выявлено, что лучше заходить на полном газу. Потому что сначала пропадает картинка, потом управление. Даже если картинка пропадает, самолет идет на полном ходу, оператор может его выдержать вслепую благодаря воздействию ветра - он не будет носить его в сторону, и на полном ходу она [картинка] более устойчиво держится рассказал Мираж

Ранее Мираж объяснил разницу между БПЛА БМ-70 и "Геранью". Первый дрон является более точным и может контролироваться оператором вплоть до удара по цели.