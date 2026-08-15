В ВС РФ рассказали о связке дронов ZALA и "Ланцет" Дроноводы ВС РФ рассказали о работе связки дронов ZALA и "Ланцет"

Москва15 авг Вести.БПЛА ZALA работает в связке с ударным дроном "Ланцет" – зависает над целью и дает связь через ретранслятор для него, чтобы обеспечить заход на цель. Об этом ИС "Вести" рассказал старший оператор БПЛА ВС РФ с позывным Кэтл.

Он добавил, что ZALA ведет "Ланцет" до самой цели.

Взлетает ZALA. Зависает над целью, дает ретранслятор для "Ланцета", и "Ланцет" уже заходит на цель. Доводили буквально до земли его рассказал Кэтл

Он также рассказал о новых функциях дрона ZALA.

У ZALA появилась новая функция - обход вражеских средств обнаружения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). То есть мы условно знаем, где на линии фронта выставлена эта линия по обнаружению. Включаем режим, проходим ее. Дальше выключаем, летаем в обычном режиме рассказал Кэтл

Дроны ZALA в зоне СВО используются как разведчики и ретрансляторы для "Ланцетов" всех типов.

Ранее боец с позывным Мираж рассказал о том, как лучше всего заходить на цель. По его словам это необходимо делать "на полном газу".