Оператор агрокоптера рассказал, как борется с попытками перехвата БПЛА Дроновод ВС РФ рассказал, как боролся с попытками перехвата своего БПЛА

Москва15 авг Вести.В случае попытки перехватить контроль над БПЛА бойцы переводят дрон в "ручной" режим, в котором он управляется без спутников. Об этом ИС "Вести" рассказал оператор агрокоптера с позывным Лев.

Если такое [попытка перехвата] бывает, мы переводим его (БПЛА) в режим ручной … и управляем без спутников, руками. … [При попытке перехвата] картинка пропадает, бывает также, что он летит не по нужным координатам, куда он должен лететь рассказал Лев

Ранее боец с позывным Кэтл рассказал о совместной работе дронов ZALA и "Ланцет". Первый БПЛА обеспечивает наблюдение и наведение, после чего "Ланцет" атакует цель.