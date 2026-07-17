"Доатакует цель": оператор рассказал о возможностях беспилотников с ИИ

Оператор БПЛА "Востока" рассказал, как ИИ помогает дронам атаковать цели "Доатакует цель": оператор рассказал о возможностях беспилотников с ИИ

Москва17 июл Вести.В группировке войск "Восток" беспилотники со встроенным искусственным интеллектом (ИИ) задействуют для уничтожения воздушных и наземных целей. Об этом заявил ИС "Вести" оператор дронов "Востока" с позывным Поэт.

При потере сигнала управления БПЛА продолжает работать в автономном режиме, отметил он.

Допустим, возле цели пропадает сигнал. С помощью искусственного интеллекта оператор может захватить цель. С помощью модели, которая в него вшита, дрон сам, даже при потери связи, доатакует цель сказал Поэт

Ранее операторы БПЛА "Востока" сорвали массированную атаку ВСУ.