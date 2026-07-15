Хакер раскрыл, как ИИ помогает российским бойцам в зоне СВО Хакер PalachPro: российский ИИ помогает фиксировать места запуска дронов

Москва15 июл Вести.Отечественный искусственный интеллект (ИИ) помогает российским военнослужащим раскрывать места запусков беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал хакер пророссийской группировки PalachPro.

В интервью KP.RU он поделился, что на некоторых участках боевого соприкосновения система уже используется.

Наши нейросети фиксируют места запуска дронов, характерную подготовку, перемещение техники и подозрительную активность групп объяснил эксперт

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что России стоит пользоваться собственными моделями ИИ. По его словам, страна входит в тройку государств, разрабатывающих суверенные модели.