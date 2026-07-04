Москва4 июл Вести.ВС РФ начали использовать в зоне СВО новый 9-дюймовый ударный дрон "Изделие-98" производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) "АЛЬФА". Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный технический специалист ОКБ.

По его словам, беспилотник обеспечивает свыше 90% попаданий в цель.

9-дюймовый дрон "Изделие-98" - это основной флагман. Применяется на запорожском направлении. Хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 км с зарядом до 2,5 кг. Этот дрон был создан буквально пару месяцев назад. И за эти пару месяцев мы успели поставить 20 единиц в 22-й отдельный батальон. Все эти 20 БПЛА показали себя с наилучшей стороны. У нас свыше 90% попаданий сказал собеседник агентства

Он рассказал о задачах, которые стоят перед ОКБ в настоящее время. "Наша задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы поставить в войска до 500 единиц и сравнить их с теми образцами, что сейчас использует Минобороны, а также чтобы понять процент брака", - добавил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры применения новейших ударных дронов БМ-70.