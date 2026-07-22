Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по используемым судам ВСУ в порту Одессы

Минобороны РФ показало видео нанесения ударов дронами по используемым ВСУ судам Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по используемым судам ВСУ в порту Одессы

Москва22 июл Вести.Министерство обороны России обнародовало видео с ударами по судам, которые выполняют перевозки в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в перевозке грузов для ВСУ, отметили в ведомстве.

На представленных кадрах зафиксирована работа беспилотников "Герань-4 Сикер", оснащенными режимом самонаведения, а также удары по четырем сухогрузам и судну типа "балкер" в акватории Черного моря и в порту Черноморска.

18 июля Вооруженные силы России поразили логистический центр в Днепропетровске, также применив беспилотным летательный аппарат "Герань-4 Сикер".