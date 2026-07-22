Москва22 июлВести.Министерство обороны России обнародовало видео с ударами по судам, которые выполняют перевозки в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские войска продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в перевозке грузов для ВСУ, отметили в ведомстве.
На представленных кадрах зафиксирована работа беспилотников "Герань-4 Сикер", оснащенными режимом самонаведения, а также удары по четырем сухогрузам и судну типа "балкер" в акватории Черного моря и в порту Черноморска.
18 июля Вооруженные силы России поразили логистический центр в Днепропетровске, также применив беспилотным летательный аппарат "Герань-4 Сикер".