Москва14 июн Вести.Артиллеристов ВСУ российские бойцы сумели выдавить на глубину, в том числе благодаря особой тактике ликвидации вражеских дронов. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал полковник, командир артиллерийского полка Максим Беляев.

По словам офицера, для прикрытия собственных позиций от дронов противника российские военные используют сети как навес над полосами, которыми разделена занимаемая территория. Дроны застревают в сетях, а затем их сбивают.

Они [бойцы] сбивают в сетях медными прутьями, сети рыболовные хорошо помогают как навес пояснил Беляев

Полковник отметил, что на данный момент, благодаря комплексному воздействию, артиллерию ВСУ удалось значительно отогнать.

Артиллерию [ВСУ], честно сказать, мы уже выдавили на глубину. Сюда [на наши позиции] вообще не достает. По позициям подразделений мотострелков противник предпринимает в основном из действий - атаки FPV-дронов. [С нашей стороны] комплексное поражение идет, используем наши FPV тоже, и КВН (оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"), используем [артиллерийский боеприпас] "Краснополь". Мы не даем ударить грязь лицом в Артиллерия в полной мере выполняет свои действия, потому что задача у артиллерии - это же не только в цель, f это поддержка, прикрытие, блокирование противника. Все эти действия также выполняются сказал он

Ранее военный Евгений Березовский рассказал, что управляемый снаряд "Краснополь-M2" при теплой погоде способен дальше залететь в тыл противника.