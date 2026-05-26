"Краснополь-M2" способен залететь дальше в тыл противника при теплой погоде Боец "Центра" рассказал об улучшении траектории "Краснополя-M2" в теплую погоду

Москва26 мая Вести.Управляемый снаряд "Краснополь-M2" при теплой погоде способен дальше залететь в тыл противника. Подробнее об особенностях боеприпаса рассказал ИС "Вести" начальник штаба дивизиона 385-й артиллерийской бригады группировки войск "Центр" Евгений Березовский.

"Краснополь" применяют для уничтожения опорных пунктов вражеской пехоты, поражения бронетехники и военных объектов.

При идеальных метеоусловиях снаряд летит на 18,9 км. Чем выше температура, тем снаряд начинает лететь намного дальше и по другой траектории объясняет Березовский

На выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии представитель госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев заявил, что с начала СВО общие объемы производства боеприпасов выросли в десятки раз. То же самое касается и боеприпасов "Краснополь". Причем они усовершенствованы настолько, что способны "бить белке в глаз".