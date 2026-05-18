Механик-водитель рассказал о броне четвертого класса защиты для "Гиацинта"

Москва18 мая Вести.Снаряды "Краснополь" буквально сравнивают с землей блиндажи, выкопанные Вооруженными силами Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Эффективность поражения обеспечивает артиллерийская установка "Гиацинт-Б", защищенная специальным броневым оснащением. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель с позывным Ставр.

"Гиацинт-Б" высокоточным снарядом "Краснополь" стреляет на дистанцию до 50 км. Наличие автоматизированных систем позволяет расчету быстро перевести орудие из походного положения в боевое. Для экипажа предусмотрены меры защиты, способные выдержать попадание пуль из серьезного стрелкового оружия, отметил Ставр.

Кабина идет четвертого класса защиты, это в первую очередь. Плюс обварка - это еще дополнительная защита. Это все раскрывется. Где-то расчет успевает за полторы минуты разложить орудие уточнил Ставр

По данным Минобороны, российские военнослужащие освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.