Артиллерист о гаубице "Акация": блиндаж противника на бревнышки разлетается Артиллерист о гаубице "Акация": блиндаж противника на бревнышки разлетается

Москва9 июн Вести.Военнослужащие группировки "Восток" ежедневно ведут активную стрельбу по позициям киевских формирований на южно-донецком направлении, применяя самоходные гаубицы 2С3 "Акация". О преимуществах техники они рассказали ИС "Вести".

Многие задачи на передовой сейчас решаются с помощью подразделений беспилотных систем, но классическая артиллерия сегодня также актуальна. Нарезное орудие калибра 152 мм незаменимо во время штурма вражеских позиций. Снаряд с взрывателем, установленным на замедление, может войти в землю на глубину до трех метров и только потом сдетонировать.

Блиндаж на бревнышки разлетается. И просто ничего нет. Ну а как? Почти 50-килограммовый снаряд залетает, шесть-семь штук. Что там может остаться? говорит командир орудия с позывным Смайлик

Зачастую и сам расчет "Акации" становится целью для вражеских дронов. Но мобильные группы прикрытия своевременно сбивают беспилотники, а самоходная платформа позволяет быстро сменить огневую точку на более безопасную.

Просто так не стреляем. Только когда цели дают. Но в основном 50-60 выстрелов делаем в день уточнил номер расчета с позывным Золотой

Бойцы "Востока" продолжают вклиниваться в оборону противника на северном участке направления в районе Александрограда. Также активное продвижение идет в западной части фронта. Огневое воздействие на противника не прекращается круглые сутки. Работа по выявленным целям идет как в прифронтовой зоне, так и в тыловых участках.