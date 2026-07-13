Артиллеристы "Востока" рассказали, по каким целям они применяют РСЗО "Ураган" Бойцы "Востока" применяют РСЗО "Ураган" для поражения сложных целей

Москва13 июл Вести.Артиллеристы группировки войск "Восток" используют реактивную систему залпового огня "Ураган" для поражения разных типов целей. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель командира взвода этого подразделения с позывным Муравей.

Система калибра 220 мм может вести точную стрельбу на расстоянии до 35 километров. Боевые возможности системы позволяют ликвидировать сложные цели, отметил он.

Поражаем не только живую силу противника, но и склады их [ВСУ], куда у них идет поставка всего вооружения, боеприпасов, тех же самых дронов. … Командные пункты их, где собирается их начальство сказал Муравей

На южно-донецком направлении линия фронта смещается на запад. Несмотря на продвижение российских войск, противник пытается прорвать линию обороны. Об этом заявил ИС "Вести" старший наводчик группировки войск "Восток" с позывным Орел.