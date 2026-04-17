Боец расчета ЗРК "Бук" рассказал о количестве уничтоженных целей Военный "Востока": за сутки ЗРК "Бук" уничтожал четыре цели

Москва17 апр Вести.В Запорожской области зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" группировки войск "Восток" работает очень интенсивно. Об этом ИС "Вести" рассказал командир расчета боевой машины с позывным Фил.

ЗРК, который командир назвал "Соколом", способен обнаруживать противника на значительном удалении. Машина заблаговременно сообщает о приближении угрозы, исключая эффект внезапности.

На практике мы за сутки уничтожали четыре цели. После каждого пуска происходит смена машины, чтобы скрыться максимально от противника сказал военный

Он также рассказал, что противник запускает все виды ракет.