Москва17 апрВести.В последнее время противник активизировался в Запорожской области, заявил ИС "Вести" командир расчета ЗРК "Бук" группировки войск "Восток" с позывным Фил.
Своему зенитно-ракетному комплексу "Бук" командир расчета дал имя "Сокол" за способность обнаруживать врага до 100 километров от себя. Машина успешно справляется с задачами по обнаружению и уничтожению современных западных ракет, отметил он.
Летели РСЗО "Хаймерс" по гражданским объектам. При обнаружении увидел, доложил. Дали тут же незамедлительно команду на уничтожение. Противник сейчас в последнее время очень сильно активизировался. Пускает все виды ракетсказал военный с позывным Фил
Он отметил, что интенсивность работы ЗРК "Бук".