Москва17 апр Вести.В последнее время противник активизировался в Запорожской области, заявил ИС "Вести" командир расчета ЗРК "Бук" группировки войск "Восток" с позывным Фил.

Своему зенитно-ракетному комплексу "Бук" командир расчета дал имя "Сокол" за способность обнаруживать врага до 100 километров от себя. Машина успешно справляется с задачами по обнаружению и уничтожению современных западных ракет, отметил он.

Летели РСЗО "Хаймерс" по гражданским объектам. При обнаружении увидел, доложил. Дали тут же незамедлительно команду на уничтожение. Противник сейчас в последнее время очень сильно активизировался. Пускает все виды ракет сказал военный с позывным Фил

Он отметил, что интенсивность работы ЗРК "Бук".