Москва12 апр Вести.В профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны России - заместитель командира батареи 297-й гвардейской зенитно-ракетной бригады группировки войск "Центр" Денис Кузьмин, который отбивает атаки противника на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) "Бук-М2" рассказал ИС "Вести" о целях, имеющих особое значение.

На переднем крае специальной военной операции зенитчики каждый день принимают на себя шквал атак противника с воздуха. В век передовых технологий им приходится работать по-новому: теперь их задача – засечь не только ракету, но и дроны. А есть цели, которые становятся настоящим вызовом, требуя молниеносной реакции и заставляя кровь кипеть от адреналина.

У меня много пораженных целей за плечами. Ну а самые "вкусные" цели, которые удавалось поражать - это ракеты РСЗО типа HIMARS. Они летят очень быстро, появляются мгновенно, времени очень мало, чтобы их засечь. Это вызывает особый азарт, то есть очень интересно по таким целям работать рассказал Кузьмин

Ранее сообщалось, что во второе воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают бойцы противовоздушной обороны (ПВО). Войска ведут свою историю с 1914 года; тогда в армии появились первые спецподразделения для отражения атак с воздуха. В наши дни силы противовоздушной обороны каждый день отслеживают более пяти тысяч объектов в небе над страной, половина из которых — иностранные самолеты.