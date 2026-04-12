Москва12 апр Вести.В свой профессиональный праздник - День войск противовоздушной обороны (ПВО) - механик-водитель зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2" 297-й гвардейской зенитно-ракетной бригады группировки войск "Центр" Андрей Болдырев поделился с ИС "Вести" своей особенной связью с боевой машиной.

Он сообщил, что свою технику - зенитный ракетный комплекс -он нежно именует "Ласточкой" и уделяет ей большое внимание, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу.

Конечно же, у каждой машины есть свой характер. У нее – свой, и иногда бывает, что она обижается, но если следить, то все будет хорошо и она не подводит. Она у меня девочка - "Ласточка" рассказал Болдырев

Ранее заместитель командира батареи 297-й гвардейской зенитно-ракетной бригады группировки войск "Центр" Денис Кузьмин, отбивающий атаки противника на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) "Бук-М2" рассказал о целях, имеющих особое значение.