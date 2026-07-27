Эксперт Степанов рассказал о стратегии атак по украинскому тылу Военный эксперт Степанов рассказал о приоритетных ударах по украинскому тылу

Москва27 июл Вести.Принципами последних ударов ВС РФ по Украине являются комбинированность, массированность, высокая точность, а также наличие данных, которые документально подтверждают результативность атаки. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он добавил, что приоритетом для атак являются объекты ВПК, в том числе и находящиеся под землей.

Принцип [атак ВС РФ] следующий: это комбинированность, массированность, высокая точность и наличие документально подтверждающих результативность применения данных. То есть мы видим де-факто в режиме реального времени ежедневный формат работы по широкому спектру целей. Понятно, что приоритетом являются объекты военной промышленности, в том числе заглубленные, по ним наносятся удары с применением баллистического в основном вооружения с высокой пробивной способностью. Ну и, конечно же, сейчас идет очень серьезный акцент на парализацию логистики противника заявил Степанов

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев рассказал о применении подводных лодок для ударов по Украине. Он отметил роль подводных лодок проекта 636.6 в огневом поражении противника.