Подлодки Черноморского флота наносят удары по целям на Украине Моисеев: подлодки Черноморского флота наносят удары по объектам на Украине

Москва26 июл Вести.Подводные лодки Черноморского флота России применяются для выполнения задач по поражению объектов на территории Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал флота Александр Моисеев.

По его словам, Черноморский флот фактически является воюющим флотом и на протяжении длительного времени ведет систематические боевые действия. Главком ВМФ уточнил, что речь идет как о задачах самого флота в морской среде, так и о задачах объединенной группировки войск.

Мы же понимаем, что основной состав корабельный – речь о надводных кораблях и подводных лодках – его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда"

Говоря о конкретных кораблях, он упомянул подводные лодки проекта 636.6, которые входят в состав Черноморского флота. По словам Моисеева, они, как и фрегаты Черноморского флота и другие корабли – носители такого вооружения, участвуют в огневом поражении противника.

Ранее Моисеев сообщил, что Военно-морской флот России получит новейший надводный корабль океанской зоны, водоизмещение которого будет вдвое выше, чем у современных фрегатов проекта 22350.