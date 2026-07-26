Москва26 июлВести.Подводные лодки Черноморского флота России применяются для выполнения задач по поражению объектов на территории Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал флота Александр Моисеев.
По его словам, Черноморский флот фактически является воюющим флотом и на протяжении длительного времени ведет систематические боевые действия. Главком ВМФ уточнил, что речь идет как о задачах самого флота в морской среде, так и о задачах объединенной группировки войск.
Мы же понимаем, что основной состав корабельный – речь о надводных кораблях и подводных лодках – его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противникасказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда"
Говоря о конкретных кораблях, он упомянул подводные лодки проекта 636.6, которые входят в состав Черноморского флота. По словам Моисеева, они, как и фрегаты Черноморского флота и другие корабли – носители такого вооружения, участвуют в огневом поражении противника.
Ранее Моисеев сообщил, что Военно-морской флот России получит новейший надводный корабль океанской зоны, водоизмещение которого будет вдвое выше, чем у современных фрегатов проекта 22350.