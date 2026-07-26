Москва26 июл Вести.Военно-морской флот (ВМФ) России получит новейший надводный корабль океанской зоны, водоизмещение которого будет вдвое выше, чем у современных фрегатов проекта 22350. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

Водоизмещение этого корабля – порядка 9,5 тысяч. Но и главное, в том числе, – в нем заложены возможности длительного нахождения в море. Это будет автономность корабля океанской зоны сказал он в эфире телеканала "Звезда"

Моисеев подчеркнул, что России необходимо иметь такие суда. Эта потребность, по его словам, заложена и в проекте будущей программы кораблестроения.

Также Моисеев сообщил: атомные подводные лодки проекта "Борей" с ракетами "Булава" будут служить России в ближайшие 30-40 лет.