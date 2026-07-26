В России строят безэкипажный корабль для нужд ВМФ ВМФ РФ получит новый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн

Москва26 июл Вести.В России создают безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок, объектов подводных сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда"

По словам Моисеева, речь идет о судне водоизмещением 500 тонн, которое относится к классу малых кораблей и будет работать без экипажа.

Главком ВМФ уточнил, что проект включен в действующую государственную программу вооружений. Корабль уже строится и станет первым образцом такого типа. Моисеев отметил, что в дальнейшем он должен стать основой для развития безэкипажных систем.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация представила на Международном военно-морском салоне "Флот-2026" подводную лодку "Амур 1650". Она оснащена вертикальной пусковой установкой и может нести российско-индийские сверхзвуковые ракеты "Брамос". Подлодка предназначена для выполнения различных боевых задач.