Москва26 июлВести.В России создают безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.
Мы создаем корабль, который решает отдельные задачи поиска подводных лодок, объектов подводныхсказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда"
По словам Моисеева, речь идет о судне водоизмещением 500 тонн, которое относится к классу малых кораблей и будет работать без экипажа.
Главком ВМФ уточнил, что проект включен в действующую государственную программу вооружений. Корабль уже строится и станет первым образцом такого типа. Моисеев отметил, что в дальнейшем он должен стать основой для развития безэкипажных систем.
Ранее Объединенная судостроительная корпорация представила на Международном военно-морском салоне "Флот-2026" подводную лодку "Амур 1650". Она оснащена вертикальной пусковой установкой и может нести российско-индийские сверхзвуковые ракеты "Брамос". Подлодка предназначена для выполнения различных боевых задач.