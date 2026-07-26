Главком ВМФ Моисеев: подлодки проекта "Борей" будут служить РФ ближайшие 40 лет

Подлодки проекта "Борей" будут служить России ближайшие 40 лет Главком ВМФ Моисеев: подлодки проекта "Борей" будут служить РФ ближайшие 40 лет

Москва26 июл Вести.Атомные подводные лодки проекта "Борей" с ракетами "Булава" будут служить России в ближайшие 30-40 лет. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал флота Александр Моисеев.

Реализуем все программы перехода на новое поколение подводной лодки "Борей" с баллистической ракетой морского базирования "Булава". Они будут служить нашему государству ближайшие 30-40 лет, придя на смену предыдущего поколения 667БДРМ сказал он в эфире телеканала "Звезда"

Ранее Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в рамках Международного военно-морского салона "Флот-2026" представила подводную лодку "Амур 1650" с вертикальной пусковой установкой и возможностью оснащения российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами "Брамос". Подлодка способна выполнять задачи в течение 60 суток как в открытом море, так и на мелководных участках.