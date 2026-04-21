Москва21 апрВести.Срок эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt будет продлен в США до 2030 года. Об этом сообщил министр американских военно-воздушных сил Трой Минк на своей странице в соцсети Х.
По его словам, решение принято после консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Мы продлеваем срок эксплуатации платформы A-10 Warthog (Бородавочник, прозвище штурмовика - Прим. ред.) до 2030 года. Это позволит сохранить боевую мощь, пока военно-промышленный комплекс работает над увеличением выпуска боевых летательных аппаратовотметил Минк
Он также поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за поддержку американских военных и "быстрое и решительное руководство" процессом оснащения армии.
По данным Reuters, штурмовик, принятый на вооружение в 1970-х годах, должны были вывести из эксплуатации в 2026 году.
