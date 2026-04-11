В США признали, что ремонт подлодки USS Boise на сумму $800 млн провалился

Москва11 апр Вести.Министр военно-морских сил США Джон Фелан заявил, что атомная подводная лодка USS Boise, на ремонт которой было потрачено почти $800 млн, будет выведена из американского флота.

В интервью порталу Semafor он указал, что несмотря на многомилионные затраты, специалисты выполнили лишь 22% запланированных работ на субмарине. Она потеряла сертификацию на погружение еще в 2017 году и простаивает уже около 10 лет.

Мы облажались. Это не выглядит хорошо. Это то, что есть. Время двигаться дальше сказал Фелан

Министр также назвал произошедшее примером своей политики "радикальной прозрачности".

