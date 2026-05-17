Москва17 мая Вести.С 2027 по 2031 финансовый год США планируют выпускать не менее одного атомного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia ежегодно.

Как сообщает РИА Новости, всего на строительство подводных лодок на этот период планируется направить 124,9 миллиарда долларов. Из них 62 миллиарда долларов выделят на пять ракетоносцев Columbia, а оставшуюся сумму на десять подлодок Virginia.

Еще 6,2 млрд долларов будут инвестированы в развитие судостроительной промышленности.

За последние десять лет американские верфи передавали ВМС США в среднем всего по 1,4 ударных подлодки в год.

Несколько атомных подводных лодок класса Virginia Вашингтон обещал продать Австралии в рамках соглашения AUKUS между США, Британией и Австралией; оно было заключено в 2021 году. Кроме того, Австралия потратит 8 миллиардов долларов США на модернизацию верфей на западе страны, которыми могут пользоваться все члены альянса, об этом агентство Reuters писало в сентябре прошлого года.