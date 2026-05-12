Москва12 маяВести.Пентагон заключил соглашение с компанией General Dynamics на сумму порядка 2 миллиардов долларов в рамках контракта, связанного с производством подводных лодок класса Virginia Block VI.
Подрядчик получил контрактное соглашение "в рамках ранее заключенного контракта на работы по предоставлению материалов с длительным сроком поставки и на этапе раннего производства", связанные с подлодками Virginia Block VI, сообщает военное ведомство США. Срок исполнения заказа военно-морских сил (ВМС) США определен до сентября 2035 года.
По утверждениям Пентагона, сумма нового соглашения не превысит 2,305 миллиарда долларов.
Ранее министр американских ВМС признал, что США провал с ремонтом подлодки SS Boise. Несмотря на то, что затраты составили почти 800 миллионов долларов, субмарина будет выведена из состава флота.