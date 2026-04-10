Армия США хочет нарастить закупки HIMARS до рекорда в 2027 финансовом году

Москва10 апр Вести.Вооруженные силы США намерены значительно увеличить закупки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в 2027 финансовом году, что превышает максимальные показатели периода активной поддержки Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы Пентагона.

Агентство указало, что на приобретение HIMARS запрошено 745,7 миллиона долларов, что в 12 раз больше текущего финансирования. Запрос предусматривает закупку 96 единиц реактивных систем.

Таким образом, американская армия планирует увеличить численность HIMARS до 617 установок, сказано в статье.

Добавляется, что в 2026 финансовом году, который завершится 30 сентября, на эту программу было выделено 61,5 миллиона долларов — этой суммы хватило на производство шести РСЗО.

Запрошенные на предстоящий год ассигнования также значительно превышают расходы в 2023 финансовом году, когда на приобретение HIMARS было направлено 672 миллиона долларов, в том числе 516 миллионов из экстренных ассигнований на пополнение запасов, переданных Украине.

В середине марта Минобороны Эстонии и американская компания Lockheed Martin договорились о строительстве на территории прибалтийской республики центр технического обслуживания РСЗО HIMARS.