Москва6 апр Вести.Американские военные использовали в военной операции против Ирана штурмовики A-10 Thunderbolt II, признанные уязвимыми в условиях современных вооруженных конфликтов, эти самолеты должны выйти из обращения в армии к 2029 году, сообщает РИА Новости.

Агентство изучило бюджетные документы и законы США. В материалах Пентагона указывается, что американские военно-воздушные силы изначально запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов этого типа для экономии $423 млн, поскольку они были признаны уязвимыми в условиях современных высокоинтенсивных конфликтов.

Тем не менее закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря прошлого года, временно запретил сокращать численность A-10 в парке авиации ниже 103 единиц до 30 сентября 2026 года. При этом в документе военного ведомства США отмечается, что данные штурмовики планируется вывести из эксплуатации до 2029 года, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что иранская система ПВО сбила два американских штурмовика A-10, один из них упал в Персидский залив.