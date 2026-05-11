США развернули подлодку у Гибралтара на фоне роста напряженности с Ираном Army Recognition: подлодка ВМС США прошла через Гибралтарский пролив

Москва11 мая Вести.Американские военно-морские силы провели баллистическую ракетную подводную лодку "Аляска" через Гибралтарский пролив на фоне эскалации конфронтации с Ираном, сообщает портал Army Recognition.

Отмечается, что подлодку класса "Огайо" сопровождала морская пехота Великобритании. Перемещение было произведено открыто и в условиях строгих мер контроля в порту Гибралтара.

Как пишет издание, развертывание "Аляски" свидетельствует о решении Вашингтона перейти от дипломатического давления к стратегии усиленного ядерного сдерживания в Атлантико-Средиземноморском коридоре.

Подлодки класса "Огайо" способны нести до 20 баллистических ядерных ракет Trident II D5. Они выступают ключевой составляющей ядерной триады США, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил вероятность сохранения режима прекращения огня с Ираном всего в 1%.

9 мая газета The Wall Street Journal написала, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться на текущей неделе, предположительно, в Исламабаде.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал прессе о том, что глава Белого дома готовит операцию по вывозу ядерных материалов из Исламской Республики.