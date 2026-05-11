Москва11 мая Вести.США готовят спецоперацию по захвату обогащенного урана в Иране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, которые приводит телеканал CBS News, президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет войти в Иран.

Конечно, мы хотим вывезти ядерные материалы [из Ирана]. … я не буду говорить о военных средствах, но президент Трамп сказал мне: "Я хочу туда войти" отмечается в публикации

Израильский премьер подчеркнул, что не собирается рассказывать о военных возможностях и планах страны. Говоря о намерениях Ирана, Нетаньяху заявил, что Исламская Республика якобы намерена уничтожить не только Израиль, но и США. Он заверил, что, если бы Армия обороны Израиля совместно с Вашингтоном не провели две военные операции, Тегеран бы уже сейчас обладал ядерным оружием.

Одну попытку похитить обогащенный уран США все-таки предпринимали в начале апреля. Однако она провалилась, американцы потеряли несколько транспортных самолетов и вертолетов. А чтобы прикрыть провалившийся рейд, придумали историю о том, что они якобы прилетели спасать сбитого пилота США.