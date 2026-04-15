Иран засыпал военный аэродром, чтобы им не воспользовался противник Иран засыпал ВПП аэродрома под Исфаханом землей

Москва15 апр Вести.Опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлен аэродром в 40 км от иранского ядерного центра в Исфахане, на который ранее приземлялись военно-транспортные самолеты ВВС США в рамках операции по спасению пилота сбитого истребителя F-15E Strike Eagle.

На кадрах видны следы горения и обломки уничтоженных американских самолетов и вертолетов. Иранские военные устроили земляную насыпь, а горы земли на взлетно-посадочной полосе не позволят какому-либо самолету приземлиться на нее, пишет "Российская газета".

В начале апреля американцы потеряли на иранском аэродроме транспортные самолеты и вертолеты, которые использовались якобы для спасения пилота, сбитого на F-15, и который несколько дней скрывался на иранской территории.

По официальной американской версии, самолеты увязли в грунте, из-за чего военным США пришлось их уничтожить, чтобы они не достались противнику. По другим версиям, поисковая операция по спасению была лишь дымовой завесой для попытки захватить иранский обогащенный уран, которая в итоге провалилась.