США могли пытаться выкрасть уран во время операции по спасению пилота F-15

Москва6 апр Вести.Как указал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, во время операции по спасению экипажа сбитого над Исламской Республикой истребителя F-15E США могли преследовать цель кражи обогащенного урана на объекте в Исфахане.

Иранский дипломат отметил, что детали операции остаются неясными. Он указал, что предполагаемое место укрытия пилота находилось в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, тогда как американские самолеты приземлились в южной части Исфахана. Это дает основания полагать, что операция могла быть отвлекающим маневром с целью хищения урана, допустил Багаи, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

Ранее американский телеканал NBC News написал, что спасение второго члена экипажа стало возможным во многом благодаря дезинформационной кампании, развернутой Центральным разведывательным управлением США.