Власти ФРГ и США договорились о поставках Берлину ракет Tomahawk Мерц: ФРГ и США договорились о покупке Берлином ракет Tomahawk

Москва9 июл Вести.Власти ФРГ и администрация США на саммите НАТО в Анкаре договорились о поставках Берлину американских крылатых ракет Tomahawk, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Tomahawk - американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, разработанная для поражения наземных целей. Она способна пролететь до 2500 км и запускается с кораблей и подводных лодок. Ракеты этого типа неоднократно применялись США в военных операциях, в том числе в Ираке, Югославии и Сирии.

Мы на полях саммита в Анкаре договорились с американской администрацией о том, что нами будут приобретены и размещены в Германии американские ракеты Tomahawk сказал он в ходе выступления в Бундестаге

Он подчеркнул, что тем самым ФРГ закроет важный стратегический пробел в обороне. При этом Германия будет разрабатывать собственные европейские системы, чтобы разместить их в Европе.

Ранее Мерц объявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО.