Москва9 июн Вести.Военно-воздушные силы США запросили 2,2 млрд долларов на разработку нового воздушного командного пункта E-4C, так называемого "самолета судного дня", предназначенного для управления стратегическими силами в случае ядерного конфликта, следует из бюджетных документов ведомства.

Вышеуказанная сумма запрашивается на 2027 финансовый год и на 23,2% превышает финансирование программы в 2026 году, пишет РИА Новости. Рост расходов обусловлен масштабным расширением инженерных работ и испытаний.

В документах говорится, что новый E-4C заменит устаревающий борт E-4B. Как и его предшественник, самолет будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. С его борта президент США, глава Пентагона и другие ключевые должностные лица страны смогут управлять американскими войсками в случае уничтожения наземных штабов.

Контракт на разработку заключен с американской частной компанией-подрядчиком Sierra Nevada Corporation, основная фаза проектирования рассчитана до конца 2031 года, отмечается в документах военного ведомства.

Помимо этого, Пентагон планирует выделить около 3 млрд долларов на модернизацию инфраструктуры авиабазы и свыше 5,4 млрд долларов на закупку готовых самолетов, которая начнется в 2029 году, свидетельствуют официальные материалы.

E-4B Nightwatch – действующий американский "самолет судного дня", способный находиться в воздухе до недели при условии дозаправки в воздухе.

В апреле Пентагон опубликовал детали запроса президента США Дональда Трампа на рекордный оборонный бюджет для Соединенных Штатов в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год.