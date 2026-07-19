Два президентских самолета Boeing передадут США с опозданием в четыре года

Boeing передаст США новые президентские самолеты на четыре года позже срока Два президентских самолета Boeing передадут США с опозданием в четыре года

Москва19 июл Вести.Компания Boeing планирует передать США два новых президентских самолета Air Force One в 2028 году. Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, самолеты будут переданы администрации Штатов на четыре года позже оговоренного срока.

При этом сумму контракта на поставки лайнеров выросла с 3,9 миллиарда долларов в 2018 году до более чем 5 миллиардов в 2026 году.

Генеральный директор Defense, Space & Security Стив Паркер утверждает, что повышение затрат связано со сложностью монтажа электропроводки и сертификации самолетов.

Ранее сообщалось, что несколько журналистов американского издания The New York Times получили повестки в суд после того, как газета опубликовала статью о самолете президента США Дональда Трампа.