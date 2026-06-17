Москва17 июн Вести.Для ВМФ России в среду был торжественно заложен атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Главком ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев отметил, что РФ на сегодняшний день является одной из немногих стран, способных создавать столь сложные и мощные виды вооружения.

17 июня 2026 года на судостроительном предприятии "Севмаш" состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера "Мурманск" проекта "Ясень-М" говорится в заявлении

ПРК проекта "Ясень-М" обладают пониженным уровнем акустического поля, эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана. Отличаются повышенной скрытностью, автоматизацией и огневой мощью. В проекте применены многие технические решения, ранее не использовавшиеся в отечественном подводном судостроении.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация в рамках Международного военно-морского салона "Флот-2026" представила подводную лодку "Амур 1650" с вертикальной пусковой установкой и возможностью оснащения российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами "Брамос".