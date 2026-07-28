Москва28 июл Вести.Многоцелевой атомный подводный крейсер (АПК) "Ульяновск" выведен из эллинга на предприятии "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, церемония состоялась под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Александра Моисеева.

28 июля на предприятии ОСК "Севмаш" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта "Ясень-М" "Ульяновск" говорится в заявлении

По информации Моисеева, крейсеру предстоит еще достройка на плаву, а также проведение комплекса испытаний. Он уточнил, что в дальнейшем "Ульяновск" будет проходить службу в составе Краснознаменного Северного флота.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что разработка беспилотного подводного аппарата "Посейдон" подходит к завершению.