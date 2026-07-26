Москва26 июлВести.Разработка беспилотного подводного аппарата "Посейдон" приближается к завершению. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными моряками в день Военно-Морского Флота (ВМФ).
Российский лидер подчеркнул, что проект уже находится на финальной стадии.
Возьмите "Посейдон", о котором уже неоднократно мы говорили. Это тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии уже. Двигаемся к тому, чтобы завершить работы и поставить его на боевое дежурствоотметил Путин
26 июля, в День ВМФ, глава государства встретился и пообщался с моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. В ходе беседы президент, в частности, рассказал, насколько толстый лед сможет колоть атомный ледокол "Лидер".