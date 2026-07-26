Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" вскоре поставят на боевое дежурство Путин: работа над аппаратом "Посейдон" находится на завершающей стадии

Москва26 июл Вести.Разработка беспилотного подводного аппарата "Посейдон" приближается к завершению. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными моряками в день Военно-Морского Флота (ВМФ).

Российский лидер подчеркнул, что проект уже находится на финальной стадии.

Возьмите "Посейдон", о котором уже неоднократно мы говорили. Это тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии уже. Двигаемся к тому, чтобы завершить работы и поставить его на боевое дежурство отметил Путин

26 июля, в День ВМФ, глава государства встретился и пообщался с моряками в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. В ходе беседы президент, в частности, рассказал, насколько толстый лед сможет колоть атомный ледокол "Лидер".